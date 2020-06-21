شكري: مصر تنسق مع القوى الدولية لمنع تفاقم الوضع العسكري في ليبيا

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر على تواصل مع كافة الأطراف الدولية المؤثرة في الملف الليبي، وعلى رأسها الولايات المتحدة، من أجل تعزيز التواصل مع الأطراف الليبية السياسية.

وأضاف "شكري" خلال اتصال هاتفي بفضائية "العربية"، أن تكثيف تلك الاتصالات للإقناع بأهمية وجدوى الحل السياسي وفقا للمصلحة الدولية المشتركة، وهذه فحوى الاتصالات التي تجريها مصر، والتي كان آخرها مع وزير خارجية فرنسا، أمس، من أجل استمرار وتكثيف التواصل مع الليبيين أنفسهم، وتشجيعهم على الانخراط في المسار السياسي.

وأكد أن مصر، تنسق مع كافة القوى الدولية المؤثرة والإقليمية التي لها اهتمام ومصالح بتحقيق الاستقرار والخروج من الأزمة الليبية، وكل هذه الاتصالات والتنسيق هو محاولة لمنع تفاقم الوضع العسكري، والعمل على حث كل الأطياف السياسية الليبية في الانخراط في العملية السياسية، وهذه االتصالات وثيقة بهذا الهدف، ومستمرة وستتصاعد خلال الأيام المقبلة، في إطار ما قام به الرئيس السيسي، من توضيح للموقف المصري، وأيضا لاستمرار الجهود الدولية المشتركة.