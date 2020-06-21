"نورت بلدك".. الحكومة تعلن إتاحة فرص عمل لـ23 مصريا عائدين من ليبيا

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إتاحة فرص عمل لـ23 مصرياً عائدين مؤخراً من ليبيا، والذين أعادتهم السلطات المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية.

ويتولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إتاحة فرص العمل سواء من خلال إلحاقهم بالمشروعات الإنتاجية أو مساعدتهم في بدء مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال توفير الدعم الفني أو التمويل المطلوب لبدء هذه المشروعات.

75 ألف مواطن.. إجمالي العائدين من الخارج منذ غلق الطيران

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وتناول الاجتماع سبل توحيد جهود الوزارتين لاستيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج في قطاعات الاقتصاد المصري وبصفة خاصة القطاع الصناعي وقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع الاستفادة من بيانات استمارة "نورت بلدك" التي تم توزيعها علي المواطنين العائدين من الدول العربية الذين قضوا فترة الحجر في المدن الجامعية.

شارك في اللقاء عددا من قيادات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووزارتي التجارة والصناعة والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وأشادت وزيرة الهجرة بمستوى التعاون الثنائي بين الوزارتين، لافتة إلى النتائج الإيجابية لدور جهاز المشروعات الصغيرة في المبادرة الرئاسية مراكب النجاة، مؤكدة اهتمام الدولة بالعالقين من المصريين بالخارج بداية من ترتيبات استقبالهم حتى وصل عدد العائدين منذ غلق الطيران إلى 75 ألف مواطن.

نبيلة مكرم: نعمل على دمج العمالة العائدة من الخارج بالمشروعات القومية

واستعرضت مكرم، عمل اللجنة المشتركة بين وزارتي الهجرة والتخطيط من خلال تحليل بيانات استمارة" نورت بلدك"، وما تظهره المؤشرات المبدئية للعينات الأولية لبيانات العائدين من ٢٣ محافظة تتصدرهم النسبة الأعلى محافظات صعيد مصر، وتصدرت سوهاج النسبة الأعلى للمحافظات، كما تنوعت الفئات العمرية بين فئة عمرية من 19 إلى 40 عاما وهي الفئة العمرية الأعلى نسبه بين العائدين.

وأكدت وزيرة الهجرة أهمية الترويج للفرص المتاحة في كل المشروعات لتكون طوبة جديدة في بناء الثقة مع المواطنين المصريين بالخارج الذين لمسوا بنفسهم جهد الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المباشرة بالاهتمام بهم واعادتهم للوطن ودمجهم في جهود التنمية.

فيما أوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن كل أجهزة الدولة حريصة على دمج العمالة المصرية العائدة من الخارج خاصة الفئات المتضررة من إنهاء عقودها بسبب جائحة كورونا، واستيعاب تلك العمالة في المشروعات القومية والإنتاجية أو دعمهم من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، لافتة إلى أن الجهاز يستهدف توفير جمع أشكال الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري خاصة في المجالات كثيفة العمالة.

خط ساخن لتلقي مكالمات العائدين من ليبيا

وأشارت إلى أن الجهاز سيخصص خط ساخن لتلقي مكالمات العائدين من ليبيا على هامش الأزمة الاخيرة التي تدخلت فيها اجهزة الدولة لتيسير عودة المصريين العالقين في ليبيا، لافتةً إلى أن الجهاز أتاح 66.5 ألف فرصة عمل للشباب بمختلف محافظات الجمهورية خلال الربع الأول من عام 2020 من خلال تمويل 44 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بقيمة بلغت 960 مليون جنيه.

66.5 ألف فرصة عمل للشباب بالربع الأول من 2020 بتمويل 44 ألف مشروع صغير بقيمة 960 مليونا

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على التواصل مع المصريين العائدين لعرض الفرص المختلفة بدءا بالمجموعة التي عادت من ليبيا مرورا بالعائدين من الخليج عبر التواصل المباشر معهم من قبل مسؤولي جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبادل المعلومات والبيانات بين الوزارتين بما يسهم في تضافر الجهود الحكومية الرامية إلى توفير فرص العمل التي تتوافق مع امكانياتهم وتتواءم مع المزايا النسبية لكل محافظة ينتمون إليها، وهو ما يسهم في توطين أهداف التنمية المستدامة.