توفير أتوبيسات لنقل طلاب الثانوية للجان الامتحانات مجانا بمطروح

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية بمدينة مرسى مطروح واطمئن على سير الامتحانات وخطة التأمين وتوفير سبل الراحة للطلاب والمراقبين والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة الطلاب وارتدى واقي القدم خلال دخوله اللجان للوقاية من فيروس كورونا.

وزار "شعيب" لجنة معهد مطروح الثانوية الأزهرية المشتركة يرافقه محمد حلمي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، ويؤدي امتحانات الشهادة الأزهرية 523 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة في 7 لجان وهي لجنة مرسى مطروح وسيوة والسلوم وبراني والنجيلة والجفيرة والحمام، ووجه المحافظ بتوفير أتوبيس لنقل طلاب منطقة بنجر السكر إلى مدينة الحمام للتخفيف على وتوفير سبل الراحة لهم.

وتفقد المحافظ امتحانات الثانوية العامة يرافقه الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح بلجنتي امتحانات مدرستى باحثة البادية وأبو بكر الصديق مع متابعة إجراءات التعقيم والتطهير بجميع اللجان وتوفير سبل الراحة للمراقبين وللطلاب، وطبيب وسيارة إسعاف في كل لجنة وغرفة العزل في حال الاشتباه في الحالة الصحية لأي طالب لاستكمال أداؤه الامتحانات، كما تم توفير زجاجات مياه الشرب ومستلزمات التطهير والتعقيم وتشغيل بوابات التطهير الإليكترونية، ومظلات بساحات المدرسة والتأكيد على نظافة اللجان ودورات المياه وغيرها بجميع لجان الامتحانان على مستوى المحافظة.

ويؤدي 1838 طالبا وطالبة امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة مطروح في 10 لجان وهي 4 لجان بمدينة مرسى مطروح، ولجنتين بمدينة الحمام ولجنة بكل من الضبعة وبراني وسيوة ، والسلوم مع وجود 10 بوابات تعقيم اليكتروني.

ووجه محافظ مطروح بتوفير أتوبيسين لنقل الطلاب من منطقة بنجر السكر بالحمام للجان الامتحانات بمدينة الحمام، وأتوبيس لنقل طلاب مدينة النجيلة إلى لجان الامتحانات بمدينة براني، مع تيسير سبل الراحة للطلاب والتخفيف عنهم، داعيا لهم بالتوفيق والنجاح.

وأكد محافظ مطروح على التنسيق بين الجهات وتشكيل غرف عمليات رئيسية للمتابعة بمديرية التربية والتعليم وربطها بغرفة عمليات المحافظة ومديرية الأمن بمتابعة أي شكاوى وسرعة حلها، وإحكام السيطرة على حركة توصيل أوراق الأسئلة والإجابات بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومجالس المدن مع مديرية أمن مطروح والمستشار العسكري، والتنسيق لتوافر الكمامات والمطهرات باللجان والتشديد على أعمال النظافة باللجان والاستراحات، والعمل على توفير الجو النفسي الملائم للطلاب من خلال عمل مظلات انتظار بكل لجنة.