في ذكرى رحيل السندريلا.. 9 أفلام ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما المصرية

"أنا سعاد أخت القمر.. بين العباد حسني اشتهر"، كانت ترددها الطفلة الصغيرة بصوت حلو يمزج بين الشقاوة والبراءة، لتدخل بعد ذلك المجال الفني عن طريق برنامج "بابا شارو" في الإذاعة المصرية، ليأخذ بيدها مكتشف المواهب عبدالرحمن الخميسي، ويقدمها للمخرج هنري بركات، الذي أسند إليها بطولة فيلم حسن ونعيمة، مع الوجه الجديد محرم فؤاد، الذي غنّى لها "رمش عينه اللي جارحني، والحلوة داير شباكها"، لتضع السندريلا سعاد حسني أولى قدميها على عرش نجومية السينما المصرية.

في مثل هذا اليوم 21 يونيه من عام 2001م، رحلت الفنانة سعاد حسني، عن عالمنا في لندن، وصاحب موتها حالة من الجدل طيلة السنوات الماضية وحتى الآن، دون أن يصل أحد إلى حقيقة ما حدث لها، هل ماتت منتحرة، أم تم إلقاءها من شرفة منزلها عن عمد.

وحصلت سعاد حسني، طيلة مشوارها الفني، على العديد من الجوائز منها، جائزة أفضل ممثلة من المهرجان القومي عام 1971، وأكثر من مرة حصلت على جائزتي وزارة الثقافة، وجمعية الفيلم المصري، وجائزة مهرجان الإسكندرية، وجائزة أفضل ممثلة من جمعية فن السينما، وجائزة أفضل ممثلة من وزارة الإعلام المصرية عام 1987، وشهادة تقدير في عيد الفن عام 1979 من الرئيس أنور السادات.

9 أفلام للفنانة سعاد حسني، تم اختيارها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية، حسب استفتاء النقاد عام 1996، وترصدها "الوطن" في السطور التالية.

القاهرة 30

قدمت سعاد حسني، شخصية إحسان، في فيلم القاهرة 30، من إخراج صلاح أبوسيف عام 1966، قصة نجيب محفوظ، بطولة أحمد مظهر، توفيق الدقن، نعيمة الصغير، حمدي أحمد، عقيلة راتب.

الزوجة الثانية

مع شكري سرحان، وصلاح منصور وسناء جميل، قدمت سعاد حسني، شخصية فاطمة، في فيلم الزوجة الثانية عام 1967، مع المخرج صلاح أبو سيف.

غروب وشروق

عام 1970 قدمت سعاد حسني، شخصية مديحة، التي كانت تعيش حياة ثرية ومترفة، ويتهمها زوجها بالخيانة مع صديقه، وتدور الأحداث عقب حريق القاهرة، مع رشدي أباظة، وإبراهيم خان، ومحمود المليجي، ومن إخراج كمال الشيخ، تأليف جمال حماد، وسيناريو وحوار رأفت الميهي.

زوجتي والكلب

شاركت سعاد حسني، بشخصية سعاد، في فيلم زوجتي والكلب عام 1971، قصة وإخراج سعيد مرزوق، بطولة محمود مرسي ونور الشريف.

الاختيار

وفي نفس العام 1971، قدمت شخصية شريفة، في فيلم الاختيار، قصة نجيب محفوظ، إخراج يوسف شاهين، بطولة عزت العلايلي، محمود المليجي وهدى سلطان.

خلي بالك من زوزو

حققت سعاد حسني، مع حسين فهمي، والشاعر صلاح جاهين عام 1972 نجاحًا كبيرًا من خلال الفيلم الاستعراضي خلي بالك من زوزو، حيث جسدت شخصية زوزو، ابنة الراقصة نعيمة ألمظية، التي أصرت على استكمال تعليمها الجامعي، رغم ملاحقة أمها لها بضرورة أن تعمل راقصة أسوة بها، ونظرات المجتمع لها، الفيلم من إخراج حسين الإمام.

الكرنك

من أشهر أفلام سعاد حسني، وكان عام 1975، إخراج علي بدرخان، قصة نجيب محفوظ، سيناريو ممدوح الليثي، حيث قدمت شخصية زينب، أمام نور الشريف، كمال الشناوي، فريد شوقي، وتدور أحداثه في حقبة الستينيات.

على من نطلق الرصاص

في نفس العام 1975، قدمت سعاد حسني، شخصية تهاني، في فيلم على من نطلق الرصاص، سيناريو وحوار رأفت الميهي، إخراج كمال الشيخ، أمام محمود ياسين، عزت العلايلي، مجدي وهبة.

أهل القمة

في قصة لنجيب محفوظ، وسيناريو وحوار مصطفى محرم، وإخراج علي بدرخان، قدمت سعاد حسني عام 1981، شخصية سهام في فيلم أهل القمة، التي تقرر الزواج من شاب كان يعمل لصًا، وأصبح من الأثرياء، بطولة نور الشريف، عزت العلايلي، عمر الحريري.