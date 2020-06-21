شوكولاتة وكمامات وسيارات مجانية.. لجنة شبابية تدعم طلاب الثانوية بدجوي

وفرت لجنة إدارة الأزمات بقرية دجوي التابعة لمدينة بنها وسائل نقل مجانية لطلاب الثانوية العامة من القرية إلى لجنة الامتحان بقرية طحلة بالإضافة إلى توزيع الهدايا والشوكولاتة عليهم لدعمهم وتشجيعهم ورفع روحهم المعنوية.

كما وزع شباب المبادرة الكمامات مجانا على الطلاب لمساعدتهم في اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا التي أعلنت عنها الحكومة.

وأشار إلى أن محمد العزاوي منسق المبادرة وصاحب فكرة اللجنة أن أهالي القرية تشكيل لجنة شعبية لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بهدف تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس بالقرية ومساعدة الحالات المصابة وأسرهم ونشر الوعي بين المواطنين في ظل ظهور إصابات بالفيروس بالقرية والقرى المجاورة.

وأضاف العزاوي أن اللجنة استطاعت بالجهود الذاتية توفير أجهزة للتنفس الصناعي وقياس الضغط والسكر وقياس درجة الحرارة بالمجان تحت رعاية الدكتور محمود رجب عضو المبادرة.