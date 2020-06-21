الوفد: نمتلك أكثر من 200 مقر بالمحافظات وسنخوض الانتخابات بقوة

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، إنّ الحزب يكثف تواجده في الشارع خلال الفترة المقبلة ويعمل على زيادة عدد مقراته في المحافظات، وجرى افتتاح مقر جديد في البحيرة استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأضاف أبوشقة، لـ"الوطن"، أنّ الحزب يمتلك أكثر من 200 مقر في المحافظات بها لجان للشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والمواطنة، تضم في عضويتها كوادر مؤهلة لخوض الانتخابات في أي وقت.

وتابع أنّ الحزب لديه خطط ينفذها من خلال قياداته وأعضائه في إطار الاستمرار في سياسة الحزب بالوجود في الشارع، ونعمل على تنظيم الصف الوفدي لخوض الانتخابات والتواجد على الساحة بقوة.

وأوضح أنهّ وجّه لجان الحزب في المحافظات بتكثيف التواجد في الشارع خاصة في القرى والنجوع، والتفاعل مع مشاكل ومطالب المواطنين والعمل على حلها من خلال التعاون مع المسؤولين التنفيذيين.