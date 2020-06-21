وكيل تعليم مطروح: توفير 400 كرتونة مياه معدنية لطلاب الثانوية العامة

أعلن الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، في تصريح خاص لـ "الوطن" أننا وفرنا 400 كرتونة مياه معدنية لـ 10 لجان بإجمالي 40 كرتونة لكل لجنة من اللجان العشرة بنطاق المحافظة حتى الآن بجانب توفير مياه باستراحات العاملين في الثانوية كراتين وكولديرات مياه من خلال تبرعات من المجتمع المدني بمطروح شركاء التنمية.

وتفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، 3 لجان الثانوية العامة والأزهرية بمدينة مرسى مطروح، وبدأها بزيارة لجنة مدرسة باحثة البادية "بنات" ولجنة المعهد الديني لطلاب الثانوية الأزهرية ولجنة مدرسة أبوبكر الصديق الثانوية العامة.

ونبه "شعيب" على توفير المياه في جميع اللجان، والعمل على راحة الطلاب والمراقبين والملاحظين، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا.

ويؤدي 1838 طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة بمطروح في 10 لجان بنطاق المحافظة، كما يؤدي طلاب الثانوية الأزهرية الامتحانات في 7 لجان بالمحافظة.