عزل 6 طلاب واستبدال مراقب بالإسماعيلية لمخالطتهم حالات مصابة بكورونا

قال الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، إنه جرى اكتشاف 6 حالات مخالطة لمصابين بفيروس كرونا، منهم حالة بمدينة القنطرة غرب، وحالتين بالتل الكبير، وحالتين بالإسماعيلية، وحالة بمدينة فايد، ووضعوا في غرف العزل المخصصة لحالات كورونا لأداء الامتحانات في اللغة العربية، كما جرى استبعاد مراقب بلجنة القصاصين الثانوية لمخالطته لحالات كورونا واستبداله بآخر للقيام بمهام المراقبة.

وأكد تأجيل الامتحان لطالبة في الثانوية الأزهرية لوجودها في مستشفى الصدر، لإصابتها بفيروس كورونا.

وانطلق اليوم ماراثون امتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدي 653 ألفا 389 طالبا وطالبة الامتحان في مادة اللغة العربية، في العاشرة صباحا ولمدة 3 ساعات، في 56 ألفا و591 لجنة فرعية.