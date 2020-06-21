الحرية المصري: نستهدف التوسع فى مقرات الحزب وتأهيل الكوادر للانتخابات

قال اللواء أحمد العزازى، أمين حزب الحرية المصري بالقاهرة، إن الحزب افتتح خلال الفترة الماضية عددًا من المقرات الجديدة في إطار خطة انتشار على نطاق الجمهورية، بجانب استكمال تشكيل أمانات المراكز المختلفة بالمحافظات.

وأضاف العزازي لـ"الوطن"، أن الحزب يسعى حاليا للتوسع في مقرات الحزب وإعداد وتأهيل الكوادر السياسية والتواصل مع المواطنين استعدادًا للانتخابات المقبلة، سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية.

وأكد أن أمانات الحزب المختلفة بالمحافظات نظمت خلال المرحلة الماضية فعاليات في الشارع، شملت حملات تعقيم ومبادرات مجتمعية في إطار دعم جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وتابع "العزازي"، أن الحزب يسعى للانتهاء في أسرع وقت من تشكيل أماناته والعمل على زيادة العضويات بضم كوادر سياسية جديدة، استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية بكل قوة.