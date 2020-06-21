تحويل طالب ثانوي في القليوبية للمستشفى بعد ارتفاع درجة حرارته

سادت حالة من الارتياح بين طلاب الثانوية العامة في القليوبية عقب أداء امتحان اللغة العربية اليوم، وأعرب الطلاب عن سعادتهم بالالتزام بالمناهج التي أقرتها الوزراة قبل حدوث أزمة كورونا، إضافة لسهولة وبساطة موضوع التعبير الذي جاء عبارة عن موضوعين، أحدهما عن استثمار الوقت والتاني "اكتب موضوع تعبير ينتهي صنع في مصر".

من جانبه، أشار طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أنّ ما حدث غرفة العمليات المشكلة في المديرية، تلقت إشارة بحدوث حالتي إغماء لطالبتين بإحدى لجان مدارس بنها أثناء الامتحان، ونقلا للمستشفى لإسعافهما، وحالة لطالب أُصيب بالإغماء في لجنة بالخصوص، فضلا عن تحويل طالب إحدى مدارس غرب شبرا التعليمية، للمستشفى بعد ارتفاع درجة حرارته، أثناء قياس درجة الحرارة في الجهاز المستخدم باللجان.

وتابع عجلان، غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم انتظام اللجان مع الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الثانوي، وبدء توزيع أوراق الأسئلة والإجابة على الطلبة، مؤكدا اتخاذ إجراءات التعقيم والتطهير بلجان الثانوية العامة، وتنسيق إجراءات قياس درجات الحرارة للطلاب، والتأكيد على أنّ الطالب الذى تزيد درجة حرارته عن 38 يؤجل امتحانه للدور الثاني بنفس امتيازات أداء الامتحان في الدور الأول.

ولفت إلى ضرورة تكثيف تعاون الجميع حتى الانتهاء من امتحانات الثانوي العامة بسلام وأمان لجميع الطلاب، موضحا متابعته المستمرة في هذا الشأن.