الأزهر: أسئلة الامتحان بعيدة عن الألغاز ومن المنهج المقرر حتى 15 مارس

ترأس الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد، غرفة عمليات مركزية بالقاهرة لمتابعة سير الامتحانات الخاصة بالثانوية الأزهرية، والتشديد على تفعيل كل الإجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين.

وجرى تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385، للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، عبر الواتسىب، على مدار الساعة، مع تأكيد سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.

وأكدت غرفة العمليات، لـ"الوطن"، إنه جرى توفير كل أدوات التعقيم من قناع الوجه والمطهرات وأجهزة قياس درجات الحرارة، وقفازات للموجهين والعاملين والمصححين ورجال الأمن، وتسليم أقنعة الوجه "الكمامات" لكل الطلاب والملاحظين ورؤساء اللجان وكل من يدخل حرم لجنة الامتحانات.

وجرى تسليم كل طالب عبوة من الجل والكُحل للتطهير الدائم، ومراعاة التباعد بحيث يتواجد 12 طالبًا في كل لجنة فرعية، مع توفير التهوية والأمان الكامل والمناخ المناسب والأمن لجميع الطلاب وكل القائمين على الامتحانات.

وبحسب الغرفة، جرى توفير الحراسة اللازمة لمراكز الأسئلة، ومراعاة الدقة عند توزيع مظاريف الأسئلة حتى لا يحدث أي لبس، كذلك التأكيد علي نظافة مقار اللجان ودورات المياه، وجرى توجيه رؤساء المناطق بالتنسيق اللازم مع المحافظين ومديريات الأمن والصحة وكل الجهات المعنية داخل كل محافظ، وضرورة التعامل من كل رؤساء المناطق وكل أعضاء لجان الامتحانات بحكمة وجهد مضاعف.

وشددت الغرفة، على أن الأزهر لن يتهاون مع أي تفريط من القائمين على الامتحانات تجاه اتباع الإجراءات الاحترازية بما لا يخل بانضباط الامتحانات ومكافحة الغش، وأن من يخالف هذه الإجراءات يستبعد فورا ويحرم من مكافأة وأعمال الامتحانات.

وأوضحت الغرفة أن أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لم تتجاوز المقرر الدراسي حتى تاريخ 15 مارس 2020، وبعدت عن أسئلة الألغاز المعقدة، حتى لا تزيد من توتر الطلاب في اللجان.