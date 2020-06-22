حكاية الشياطين الثلاثة المتهمين بقتل محاسب بسبب علاقة شاذة ومبلغ مالي

بعد علاقة محرمة استمرت قرابة 3 سنوات.. اتفق الشياطين الثلاثة على ارتكاب جريمة قتل والتخلص من الرجل الخمسيني الذى كانت تربطهم به علاقة "شاذة"، وكانوا يترددون عليه لممارسة الشذوذ معه داخل شقته فى نمطقة العمرانية.. توجهوا الى شقته، ونفذوا الجريمة، وقتلوا المجنى عليه طعنا واستولوا على مبلغ 19 الف جنيه، لمرور أحدهم بضائقة مالية.

ساعة من البحث والتحرى، وتوصلت القوات إلى المتهمين، وألقى القبض عليهم، وتمت إحالتهم للنيابة التى باشرت التحقيقات وقررت حبسهم على ذمة التحقيق.

تفاصيل الجريمة المروعة، كشفت عنها اجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة بتلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا من شاب بالعثور على جثة ("نجل عمه" موظف - داخل الشقة سكنه بمنطقة الطالبية.

بمجرد تلقى البلاغ.. انتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء سامح الحميلى نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد طارق حمزة رئيس مباحث القطاع، والمقدم مصطفى كمال وكيل مباحث الفرقة، والمقدم أحمد عصام رئيس مباحث الطالبية، إلى مكان الواقعة.

وتبين أن المجنى عليه 52 سنة - يقيم بمفرده فى الشقة - مصاب بطعنات متفرقة فى مختلف انحاء جسده، وملقى فى غرفة النوم، وأيضا سجلت القوات ان الجناة دخلوا بطريقة مشروعة مما يشير إلى انهم على علاقة صداقة مع المجنى عليه.. وحضرت النيابة العامة وناظرت الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعى لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة.. وضبط وإحضار المتهمين.

بينما كانت النيابة تعاين مسرح الجريمة، كان هناك فريق من المباحث تحت قيادة المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة المباحث، والمقدم أحمد عصام رئيس المباحث، تواصل فحص الكاميرات وفحص المترددين على المجنى عليه وعلاقته وتبين أن مرتكبى الواقعة 3 أشخاص (عامل بمقهى - سائق "توك توك" – بائع دواجن - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ديرمواس بالمنيا).. واختبائهم بإحدى الشقق المستأجرة فى منطقة العامرية بالإسكندرية.. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية.. أمكن ضبطهم بمكان إختبائهم بشقة مستأجرة بمنطقة العامرية ، وبحوزتهم (مبلغ مالى 14,660جنيه - هاتف محمول - 2جهاز باور بنك) خاصين بالمجنى عليه.

وجاء فى محضر الشرطة أن المتهمين اعترفوا بتفاصيل الجريمة حيث قرروا بسابقة تعرفهم منذ عدة سنوات على المجنى عليه أثناء فترة عمله بأحد الفنادق بمنطقة الجمالية بالقاهرة خلال ترددهم للإقامة بالفندق واعتيادهم التردد عليه بالشقة فى العمرانية لممارسة الشذوذ معه، ونظراً لتراكم الديون أقساط مركبة "توك توك" على المتهم الثانى "السائق" فعقدوا العزم على سرقته والتخلص منه ، وأضاف المتهمون بقيامهم بالتوجه للشقة محل الواقعة وتعدى عليه المتهمان الثانى والثالث بسكين فأصابوه بطعنات متفرقة أودت بحياته واستولوا على (مبلغ 19 ألف جنيه - هاتفين محمول - 2 جهاز باور بنك) ، وهربوا وتخلصوا من السكين وأحد الهاتفين بإلقائهما بمياه أحد المصارف المائية ثم توجهوا لمدينة الإسكندرية للاختباء بها وأنفقوا باقى المبلغ المستولى عليه خلال فترة هروبهم، وعقب ذلك تم إحالتهم للنيابة التى باشرت التحقيق.