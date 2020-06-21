فرحة بين طلاب الثانوية في الإسكندرية لسهوله العربية: الوقت كان كفاية

حالة من الارتياح والفرحة سادت بين طلاب وطالبات الثانوية العامة في الإسكندرية، اليوم، لسهولة امتحان اللغة العربية الذي وصفوه بأنّه في مستوى الطالب المتوسط.

وأدى نحو 47 ألفا و180 طالبا وطالبة بالثانوية العامة في الإسكندرية امتحان اللغة العربية، اليوم، بـ146 لجنة موزعة على 8 إدارات تعليمية بالمحافظة.

ومن أمام مدرسة الفواطم، اتفق عدد كبير من الطالبات على سهولة الامتحان، وقالت إحداهن: "الامتحان جاء في متناول الطالب العادي والوقت كاف للإجابة والمراجعة".

وتأتي امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/ 2020 وسط إجراءات احترازية وأمنية غير مسبوقة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

انطلق اليوم ماراثون امتحانات الثانوية العامة، بمادة اللغة العربية، في العاشرة صباحا، ولمدة 3 ساعات، في 56 ألفا و591 لجنة فرعية، وتسلم الطلاب بوكليت مادة الدين، لأداء امتحانها في المنزل، كإجراء احترازي لتخفيض عدد أيام الامتحانات؛ للحد من تفشي فيروس كورونا.