محافظ الإسكندرية: تجمع أولياء الأمور أمام اللجان أمر مرفوض

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة اتخذت الإجراءات الاحترازية للاستعداد لامتحانات الثانوية العامة منذ أسبوعين، ويوجد في المحافظة 146 لجنة بنحو 23 ألف طالب.

وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية extra news، اليوم الأحد، أنه بالأمس تم عمل نموذج محاكاة رائع لأداء الطالب للامتحان منذ تواجده بالشارع وحتى دخوله اللجنة، لافتا إلى أنه قام بجولة تفقدية اليوم لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإجراءات التطهير والتعقيم حتى لدورات المياه.

وتابع محافظ الإسكندرية، أن الطالب يقف على بوابات تعقيم وتطهير بها مواد وفقا للمعايير والمقاييس الطبية والعالمية، ويتم قياس درجة حرارته، مع توزيع ماسكات وقفازات ومعقم عليه ويرتدي كيس من نوع معين في قدمه، لافتا بأنه يحق للطالب أن يرتدي كمامة خاصة به ولكن بعد أن يتسلم الكمامة التي خصصتها له الدولة.

وأوضح "الشريف"، أنه لاحظ تجمعات من أولياء الأمور أمام المدارس، وهذا أمر مرفوض تماما، وتم صرفهم، معربًا عن أمله أن يكون هناك زيادة وعي من أولياء الأمور، موضحا أن الأجهزة الأمنية متواجدة أمام اللجان لفض أي تجمعات "دول ولادنا وإحنا بنراعي فيهم ربنا".