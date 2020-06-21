7 قتلى بتفجيرين في الصومال

أكد ضباط من الشرطة والجيش في الصومال اليوم، سقوط 7 قتلى على الأقل في انفجارين منفصلين بجنوب ووسط البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

في الهجوم الأول، انفجرت قنبلتان كانتا مزروعتين أمام منزل مسؤول عسكري في بلدة ونلوين على بعد 90 كيلومترا شمال غربي العاصمة مقديشو في وقت متأخر أمس السبت، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم جنود ومدنيون. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن رجل الشرطة محمد نور من ونلوين قوله: "في البداية سمعنا صوت انفجار في المنزل، ولم يكن المسؤول العسكري موجودا آنذاك. وتجمع حراس ومواطنون لاستطلاع سبب الانفجار ثم وقع انفجار آخر".

ووقع الهجوم الثاني اليوم الأحد عندما نفذ ثلاثة مسلحين في سيارة هجوما انتحاريا على نقطة تفتيش عسكرية في بلدة باكادوين بولاية غلمدغ وسط الصومال.

وأطلق الجنود النار على السيارة بعد أن تجاهل راكبوها أوامر التوقف، ولقي ثلاثة جنود حتفهم في الهجوم وأصيب اثنان آخران حسب مسؤول أمني محلي.

من جانبه، ذكر التلفزيون الصومالي أن قوات الجيش أحبطت هجوما انتحاريا بسيارة مفخخة شنته حركة "الشباب" الإرهابية على منطقة باكادوين صباح اليوم الأحد.