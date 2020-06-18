في 3 خطوات.. عودة المعلمين من الصومال

في إطار اهتمام الدولة المصرية برعاية أبنائها في الخارج، في ظل الأوضاع التي يمر بها دول العالم، بسبب انتشار جائحة كورونا، تواصلت وزارة الهجرة مع وزارة التربية والتعليم، لعودة العالقين ضمن بعثة الوزارة.

وتستعرض "الوطن"، إجراءات العودة في ما يلي:

-عودة عدد من العاملين ضمن بعثة وزارة التربية والتعليم بدولة الصومال، في ظل انتشار جائحة كورونا.

-عدد أفراد البعثة بلغوا 49 معلما، في عدد من ولايات دولة الصومال، ضمن التعاون بين البلدين.

-شركة "إير كايرو" بحثت توفير سبل إجلاء المعلمين المصريين بالصومال، وذلك في إطار خطة الدولة لإجلاء المصريين العالقين بكل دول العالم.