خلال أسبوع.. إعلان نتائج البحوث الطلابية لسنوات النقل بكليات جامعة القناة

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس إحصائية تسليم الأبحاث الخاصة بسنوات النقل لطلاب الجامعة للفصل الدراسي الثاني الدور الأول للعام الجامعي 2019 – 2020 مشيرة إلي أن إجمالي عدد الأبحاث التي تم رفعها علي منصة الجامعة بلغ 185680 بحث بنسبة 97% لطلاب فرق النقل بجامعة القناة، وأنه تم تسليم الأبحاث الطلابية للكنترولات لتكويدها وتسليمها لأستاذ كل مقرر مع التأكيد علي سرعة الانتهاء من التصحيح تمهيدا لإعلان النتائج في أسرع وقت.

وأكد الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة أن عدد الأبحاث المستلمة من كليات القطاع الطبي بلغ728.77 بحث حيث بلغت الأبحاث المستلمة بكلية الصيدلة 6322 بنسبة 98% وبكلية طب الأسنان بلغ عدد الأبحاث المستلمة 3945 بنسبة 97% وبكلية تمريض بلغ عدد الابحاث المستلمه 4438 بنسبة 95% ، وبمعهد الفني تمريض بلغ عدد الابحاث المستلمه 7888 بحثا بنسبة 99%، وبالمعهد الفني تمريض ( دبلوم تخصصي فرقة أولى بلغ عدد الابحاث المستلمه 135 بحثا بنسبة 100%.

وبلغ عدد الأبحاث التي تم تسليمها لكليات العلوم بنسبة 95% حيث بلغ عدد الابحاث التى تم تسليمها بكلية العلوم 4306 بنسبة 99% وعن الطب البيطرى تم تسليم 3090 بحث بنسبة 100% أما عن كلية الزراعة فبلغ عد. الابحاث المستلمه 7699 بنسبة 97%.

وأصاف الدكتور محمد شقيدف أن اعلي نسبة من إجمالي البحوث المستلمه جاء قطاع العلوم الاجتماعية وبلغ عدد الابحاث المستلمه 159.134 حيث جاء عدد الابحاث المستلمه من كلية التربية 36617 بحثا بنسبة 99% وفى كلية الألسن بلغ عدد الابحاث المستلمه 7764 بحثا بنسبة 97%.

وفى كلية التجارة تم تسليم 4278 بحث بنسبة 96% أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية تم تسليم 31573 بنسبة 96%، وفى تربية رياضية بلغ عدد الابحاث المستلمه 9363 بحث بنسبة 97% وأخيرا كلية السياحة والفنادق 6108 بنسبة 93%، كما تم تسليم 698.13 بحث طلابي لكليات العلوم الهندسية بجامعة القناة، وتم تسليم 8647 بحث من كلية الهندسة بنسبة 95%

وفى الكلية المصرية الصينية تم 477 بحثا بنسبة 100% وفى كلية الحاسبات ونظم المعلومات بلغ عدد الابحاث المستلمه 4563 بحث بنسبة 99٪.