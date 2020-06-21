فيديو.. الأوقاف تعلن تعافي 14 حالة كورونا بمستشفى "الدعاة"

أعلنت وزارة الأوقاف، تعافي 14 مصابا بكورونا ممن تلقوا العلاج بمستشفى "الدعاة".

ونشرت الوزارة بالفيديو والصور، ردود فعل المتعافين من كورونا، ممن تلقوا العلاج بمستشفى الدعاة، وقالت الوزارة في بيان لها، إنه في إطار رسالة وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع وفتح قسم بمستشفى الدعاة لعلاج مصابي كورونا، وفي أقل من أسبوعين من فتح القسم، بلغ عدد المتعافين 14 حالة. وقد أشاد المتعافون بالخدمة التي تلقوها من الطاقم الطبي وجميع العاملين بالمستشفى.

وقدمت الوزارة التهنئة لجميع من خرجوا بتمام الشفاء، وتتمنى لجميع المرضى الشفاء العاجل.

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