طلاب الثانوية العامة بأسيوط يؤدون امتحان اللغة العربية دون شكاوى

أدى طلاب الثانوية العامة بقسميها العلمى والأدبي بمحافظة أسيوط، اليوم، امتحان اللغة العربية دون شكاوى تذكر.

وأكد الطلاب سهولة الامتحان، وأنه في مستوى الطالب العادى، متمنيين أن تكون بقية المواد بنفس مستوى امتحان اليوم.

وشهد محيط اللجان تكدسًا شديدًا من قبل الطلاب الذين لم يُسمح لهم بدخول اللجان إلا الساعة 8,45، الأمر الذي أثار استياءهم واستياء أولياء أمورهم بسبب التزاحم الذي قد يؤدي للعدوى بفيروس كورونا.

وذكر مصدر بلجنة الإدارة بكنترول الثانوية العامة قطاع أسيوط، لـ"الوطن"، "أن تأخير الدخول سببه الحرص على تعقيم اللجان، وكذلك توزيع القفازات والكمامات والكحول على الطلاب".

وتفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بعض مقار لجان امتحانات الثانوية العامة بحي شرق أسيوط، للوقوف على سير أعمال الامتحانات والالتزام بالإجراءات الاحترازية باللجان، البالغ عددها 94 لجنة على مستوى مراكز المحافظة.

كما تفقد المحافظ مقر غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم، والتقى بوكيل الوزارة ومسؤولي الغرفة، واستمع إلى سير العمل بها وكيفية تلقي الشكاوى والبلاغات من رؤساء اللجان.

يشار إلى أن عدد الطلاب الذين لهم حق أداء الامتحان هذا العام أكثر من 27,400 طالبًا، بينهم 73 طالبًا بمدرسة "stem"، و9 طلاب بمدرسة النور للمكفوفين موزعين على 94 لجنة، بينها لجنة بمدرسة المتفوقين، وأخرى سجن ولجنة مكفوفين.