التنمية المحلية: أزلنا أكثر من 12 ألف مخالفة بناء

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه وزير قام برفع تقرير أوضح فيه الجهود المبذولة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خاصة خلال فترة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف "قاسم" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحكاية" والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية "mbc مصر"، أنه قد تم تسجيل إزالة أكثر من 12 ألف مخالفة للبناء على مساحات فاقت الـ4.6 مليون متر مربع، وكذا تم إزالة التعديات بالأراضي الزراعية و17 ألف و900 مخالفة بالأراضي الزراعية واسترداد ما يقرب من 13 ألف فدان، موضحا أنه الوزارة قد استقبلت ما يقرب من 330 ألف طلب تصالح.

وأكد أن كل من قام بإحالة مخالفة قبل صدور قانون التصالح وقدم عليه فيتم البت في ذلك التصالح، أما من استغل الظروف الراهنة فقد تم إزالة التعديات، مشيرا إلى أن الوزارة وبعد إتمام عمليات التصالح على الأراضي المتعدى عليها يتم وضع بعض المبالغ بالموازنة العامة، وبعضها يتم مد المحافظات به لإتمام عمليات التطوير.