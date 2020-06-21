ضبط مكبرات الصوت وإزالة الإشغالات على مساحات دمياط الخضراء

شن جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة برئاسة المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بمناطق متفرقة بمدينة دمياط الجديدة، للقضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين إدارات التنمية والأمن بالجهاز وشرطة التعمير .

وأسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة أمام المحال بأحياء المدينة ،بالإضافة إلى رفع جميع الإشغالات والتعديات والمقامة من أصحاب المحال التجارية على المسطحات الخضراء، وكذلك تم إزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة، وضبط عدد من مكبرات الصوت من الباعة الجائلين .

يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز القضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة والتى تسئ إلى المظهر الجمالي، والحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد Covid_19 .

وأكد رئيس الجهاز إستمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يوميا ، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.