طارق شوقي عن أول يوم امتحانات: الأولاد بياخدو بعض بالحضن

أبدى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، غضبه بسبب سلوكيات بعض الطلاب أثناء أمتحان الثانوية العامة اليوم.

وقال شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc": "لازم كل واحد يتحمل مسئوليته والأولاد عاملين لهم أماكن انتظار بيسيبوها ويتجمعوا وياخدوا بعض بالحضن".

واستنكر شوقي الصراخ عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب امتحانات الثانوية العامة والخوف على الطلاب من فيروس كورونا، "سلوك الطلاب وأولياء الأمور اليوم وعدم تصرفهم التصرف المتوازن، مفيش خوف خالص باللي شوفناه".