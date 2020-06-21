زحام أولياء الأمور يفسد مشهد أول أيام امتحانات الثانوي العام بالمنوفية

شهد عدد كبير من لجان الثانوية العامة في المنوفية، تكدسا كبيرا قبل دخول الطلاب الامتحانات، بالإضافة إلى تجمع عدد كبير من أولياء الأمور خارج اللجان.

كما جرى استخدام أجهزة قياس الحارة للطلاب وبوابات التعقيم، فيما شهد محيط اللجان تواجدا أمنيا مكثفا من قبل رجال مديرية أمن المنوفية.

فيما أشاد طلاب الثانوية العامة بسهولة امتحان اللغة العربية، مؤكدين أنهم كانوا يشعرون بالتوتر مع قبل بدء الامتحان خوفا من انتشار فيروس كورونا، لا سيما في ظل تكدس الطلاب باللجان.

وعقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة بالمنوفية، تجمع الطلاب أمام اللجان وداخل المدارس، حيث أزالوا الملابس الواقية والكمامات وألقوها في الشارع، ما تسبب في حالة من الغضب بين الاهالي الذين طالبوا الطلاب وأولياء الأمور بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، خاصة وأن محافظة المنوفية تحتل المركز الخامس في معدل الإصابات بكورونا على مستوى الجمهورية.

من جانبه قال الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، لـ"الوطن"، إنه جرى تنظيم عملية دخول الطلاب للجان دون مشاكل.