حظك اليوم الاثنين 22-6-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يهتم الكثيرون بالاطلاع على رسائل الحظ الخاصة بأبراجهم وتوقعات خبراء علم الفلك بشكل يومي، ويعتمد علم الأبراج على حركة الأقمار والكواكب والأجرام السماوية، والتي تنقسم الأبراج إلى 12 برجًا والتي تهتم بتحليل شخصيات مواليدها وصفاتهم الشخصية وكذلك ميولهم.

وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لمتابعيها، نستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد حظك اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد جميع الأبراج.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

اليوم يقترن عطارد والقمر في وضع معاكس وعليك أن تعطي وقتا كافيا لكل مشكلة أو خلاف.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وينصحك اليوم بالابتعاد عن التشنج واعتماد الليونة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

يقترن عطارد مع القمر في منزل العلاقات ويساعدك ذلك أن توطد علاقتك بالآخرين وقد تجد العلاج لأمور تشغلك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات تمنحك تألقا وفتنة وتعتني جيدا بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

عطارد يقترن بالقمر في منزلك الثاني مما يدفعك اليوم لتوسيع نطاق نشاطك، فقط تأن في خطواتك وحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يطالبك بأن تفكر جيدا قبل أن تتكلم حفاظا على علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

عطارد يقترن مع القمر في برجك ويجعلك ذلك مبادرا وأكثر جرأة وجاذبية.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

اليوم مثالي للاقتراب ممن تحب وقد تجد من الطرف الآخر اهتماما وتقديرا لقيمتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان فارس كرم، ويوافق تاريخ ميلاده 25 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تميل نحو التأمل ومراقبة الأجواء من حولك وعليك ألا تعلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر يقترن مع عطارد وقد تحتاج اليوم لوقت تقضيه مع نفسك لتستعيد طاقتك وسلامك الداخلي.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

المخلصون يساندونك وقد تساعدك الأفلاك أن تكتشف حقيقة بعض الزملاء.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يساعدك اليوم على الاقتراب ممن تحب ويمكنك أن تميز العدو من الصديق.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة رجاء الجداوي، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الفلك يدعوك أن تقتصد في كلامك كي تأمن شر الجدال.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر يقترن مع عطارد في وضع معاكس، فلا تستسلم اليوم للحساسية والتشنج.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة شيرين عبدالوهاب، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

عطارد يقترن بالقمر في منزل الحظ مما يجعل الظروف مواتية للتخطيط ولاكتشاف مواهبك من جديد.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمدك اليوم بكل الأدوات التي تجعلك مبهرا ومؤثرا في عيون الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم لإظهار حكمة في المعاملات المختلفة ويذخر عقلك بأفكار خلاقة تساعدك على التقدم وتنمية أعمال وأموال.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

حاول أن تسترخي ولا تدع الذكريات السلبية تفسد عليك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

عطارد يقترن بالقمر في مواجهة برجك.. وعليك أن تكون يقظا للتفاصيل فالقلق يأتي من إهمال الثغرات.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا كن صبورا وحاول ألا تقابل الحب بالجفاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة دنيا سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمدك بالإصرار على إنجاز كل عمل بأسلوبك.. تتقدم أعمالك وتحرص على التأثير في الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

اليوم يعدك الفلك بالتألق وتعرف كيف تتفاوض وتؤثر في الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة زينة، ويوافق تاريخ ميلادها 4 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الفلك يدعم خطواتك وتتضح الأمور من حولك وتجد حلا لقضية شائكة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يمنحك لباقة وجاذبية خاصة مع من يشتاقون لتواجدك معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.