يوميات كورونا بالخليج.. ارتفاع إجمالي الإصابات في السعودية إلى 157612

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 8.981.948 ، فيما وصل إجمالي الوفيات 468.061، بينما بلغت حالات الشفاء منه 4.776.461حالة، إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي نشر في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول منظمة مجلس التعاون الخليجي.

ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكوّنة من ست دول عربية تطل على الخليج العربي وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية، هي السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الأحد، تسجيل 3379 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد، ليصبح الإجمالي 157612 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.

وقالت الوزارة السعودية، إنه تم تسجيل 2213 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 101130 حالة.

وأكدت الصحة السعودية، تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1267 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة السعودية، ان عدد الحالات النشطة بلغ 55215، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2027 حالة .

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، تسجيل 905 إصابة جديدة بكورونا المستجد منها 402 لعمانيين، و503 لغير عمانيين ليرتفع إجمالي الإصابات 29471 و131 وفاة وتماثل 15552 للشفاء.

وذكرت الوزارة العمانية، أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية، 2804، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

ارتفاع إجمالي اصابات كورونا في قطر إلى 87369

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة العامة، أمس الاحد تسجيل اربع حالات وفاة بكورونا المستجد ليصل عدد حالات الوفاة الى 98 حالة.

وقالت الوزارة القطرية، في بيان ان 881 حالة إصابة جديدة سجلت ايضا ليرتفع اجمالي الاصابات الى 87369.

وكشفت الصحة القطرية، عن تسجيل 1556 حالة للشفاء اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء من إلى 68319 حالة

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد تسجيل 505 إصابات جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 39650 حالة في حين تم تسجيل 7 حالات وفاة أثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 326حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن حالات الاصابة تضمنت 231 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 45.74% و274 حالة لغير الكويتيين بنسبة بلغت 54.26 %، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت، تعافي 514 إصابة بـ"كوفيد-19"، في دولة الكويت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء من المرض في البلاد 31240

الطيران المدنيالكويتية: 550 عالقا مصريا يغادرون للقاهرة عبر 4 رحلات

من جانهبا، أعلنت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية، أمس الأحد، مغادرة 550 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظتي القاهرة وسوهاج؛ وذلك عبر 4 رحلات جوية.

وأوضحت "الطيران المدني" الكويتية، في بيان صحفي، أن الرحلات تضمنت 3 رحلات على متنهم 420 راكبا إلى سوهاج، ورحلة واحدة على متنها 130 راكبا إلى القاهرة.

الصحة الإماراتية: 392 إصابة جديدة بكورونا

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع، إجراءها أكثر من 48000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية"وام".

وقالت الوزراة الإماراتية، إنه تم الكشف عن 392 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة تخضع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 4,925 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 302 حالة، وقالت وزارة الصحة الإماراتية، إنه تم شفاء 661 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 32415 حالة.