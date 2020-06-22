حظك اليوم الاثنين 22-6-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

بالرغم من كونها عاطفية إلا أن أنثى برج العذراء تتصف بالواقعية في الوقت ذاته، كما إنها عاشقة للفنون وتهوى الموسيقى والمسرح والمهرجانات الفنية.

وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لمتابعيها، نستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد حظك اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد جميع الأبراج.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

المخلصون يساندونك وقد تساعدك الأفلاك أن تكتشف حقيقة بعض الزملاء.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يساعدك اليوم على الاقتراب ممن تحب ويمكنك أن تميز العدو من الصديق.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة رجاء الجداوي، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.