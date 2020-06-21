لطلاب الثانوية العامة.. أرقام غرف العمليات المركزية لشكاوى الامتحانات

نشرت العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، عبر الصحفة الرسمية لها، أرقام غرفة العمليات المركزية للتواصل في حالة وجود أي استفسار أو شكوى خاصة بامتحانات الثانوية العامة.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية أرقام غرف العمليات المركزية لشكاوى الامتحانات، وفقا لما أعلنته العلاقات العامة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أرقام غرف العمليات المركزية لشكاوى الامتحانات

27957631

27941089

27957305

27957431

27957592

27957628

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع المديريات التعليمية بالمحافظات الاستعدادات النهائية لامتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، والتي بدأت اليوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020، وذلك في إطار الحرص على اتخاذ الإجراءات التي تضمن تحقيق سلامة أبنائنا الطلاب وأداء امتحانات آمنة ومنضبطة.

ووجهت الوزارة المديريات التعليمية بالتنسيق مع مديريات وزارة الصحة والسكان لموافاة اللجنة الثلاثية بالمحافظة بقوائم طلاب الثانوية العامة المصابين بفيروس كورونا، وكذلك المخالطين لحالات مصابة بالفيروس، لتعميمها على رؤساء لجان سير الامتحان.