محافظ المنوفية : متابعة مستمرة لعملية سير الامتحانات والتعامل الفوري مع اية طوارئ

في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لسير عملية الامتحانات والتعامل الفوري مع اية طوارئ حفاظاً علي صحة وسلامة الطلاب والقائمين علي الامتحانات والتشديد علي تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية في ظل تداعيات فيروس كورونا .

أدي اليوم طلاب الثانوية العامة إمتحان اللغة العربية في أول أيام إنطلاق ماراثون الثانوية العامة ، حيث صرح أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم أن نسبة الحضور بلغت 99,15 % حيث حضر 31048 من إجمالي 31313 بنسبة غياب بلغت 85, % وعدد 265 طالب وطالبة ، كما رصدت غرفة عمليات الثانوية العامة أثناء سير عملية الامتحانات بعض الوقائع ومنها تخلف عدد 12 ملاحظ و2 مراقب والعضو القانوني عن الحضور بالمدرسة الثانوية المتقدمة بأشمون وتم الاستعانة بالقوة الاحتياطية وعقدت اللجنة في موعدها ، كما رصدت غياب 8 ملاحظين بلجنة الباجور الثانوية المطورة ، وعلي الفور تم الاستعانة بالقوة الاحتياطية وعقدت اللجنة في موعدها ، كما تم تأجيل الامتحان لطالبتين أحدهما بمدرسة اسماعيل وهبه بجريس بأشمون لتقديمها تقرير بتاريخ اليوم يفيد ارتفاع درجة حرارتها واحتياجها الي راحة لمدة 3 أيام ، والأخرى بمدرسة التجارة المتقدمة بأشمون حيث قدمت تقرير يفيد بمرضها ، كما تم التحقيق مع احد الطلاب بمعرفة الشئون القانونية بالإدارة التعليمية التابع لها لقيامه بتمزيق ورقة الاجابة بمدرسة الدكتور محمد السيد الشنواني بمليج ، وكذا تأجيل الامتحان للدور الثاني لطالب بمدرسة السادات الثانوية بميت أبو لكوم ادارة تلا التعليمية لاصابته بحالة صرع اثناء تأدية الامتحان وعلي الفور تم الكشف عليه وقامت الاسعاف بنقله للمستشفى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حفاظاً علي مصلحة الطالب ، كما تم تأجيل امتحان طالبة للدور الثاني بمدرسة الايمان أ بأشمون لشعورها بألم في الصدر و عليه تم طلب الاسعاف ونقلها للمستشفى واتخاذ كافة الاجراءات للحفاظ علي حقوق الطالبة ، كما تم تأجيل الامتحان للدور الثاني لطالب بمدرسة فاطمة الزهراء بأشمون لإبلاغه أنه يعاني من كورونا دون وجود تقارير تفيد بذلك وعليه تم طلب الاسعاف ونقله للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة ، فيما تم نقل ملاحظ بلجنة ميت فارس ع المشتركة ببركة السبع للمستشفى لإبلاغه بمرضه بكورونا وعلي الفور تم الاستعانة ببديل من القوة الاحتياطية .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه علي صحة وسلامة أبنائه الطلاب مناشدا أولياء الامور بمنع التجمعات والتزاحم أمام اللجان منعا لانتشار العدوي وحرصا علي صحتهم