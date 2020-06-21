شوقي: وصلتنا 16 شكوى صحية لا علاقة لها بـ كورونا

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات اليوم الأول للثانوية العامة، بلغ نحو 767 ألفا في أكثر من 2000 لجنة رئيسية، و56 ألف لجنة فرعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "رصدنا 16 شكوى صحية، ملهاش دعوة بكورونا، مثل الإغماء والمغص الكلوي، وهو أمر متعارف عليهم".

وتابع: "كما رصدنا 6 حالات غش واتمسكوا كلهم، والأرقام أفضل مما توقعنا، وطلبات تأجيل الامتحانات لا تتجاوز 1%".

وأردف: "الانطباعات على فيسبوك مضللة جدًا، والمشكلة بتاعتنا في بعض المدارس ولا يتجاوز عددها 7 مدارس، وهو رقم صغير ونحاول التعامل معه".