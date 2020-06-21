وزير التعليم: تواصلنا مع الداخلية لمواجهة تكدس أولياء الأمور أمام اللجان

استنكر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تواجد أولياء الأمور أمام لجان امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "كانوا موجودين بالمئات أمام المدارس يتنافى مع خوفهم من كورونا".

وتابع: "تواصلنا مع وزارة الداخلية ومديريات الأمن ونحاول تفادي حالة من الاصطدام، ولسنا جهة فض التجمهر، نحن مسؤولون عن الامتحان والتعقيم وتأمين الورق، وبداية من يوم الخميس سنتخذ خطوات أكثر صرامة ويجب أن نتحمل المسؤولية سويًا".

وتابع: "مينفعش أولياء الأمور يفكروا في نفسهم، حاولنا وناشدنا أولياء الأمور، لكنها ظاهرة تتعارض مع كورونا، مينفعش نصرف ملايين على تأمين الطلاب ونفسده بتجمهر أولياء الأمور".