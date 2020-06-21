وزير الخارجية: القانون الدولي يتيح لمصر الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يتيحان لمصر حماية شعبها والدفاع عن نفسها ضد أي تهديد واعتداء، وهي الشرعية التي تحدث عنها الرئيس أمس.

وأضاف شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن هناك تقدير دولي وعالمي ورغبة من الدول في التنسيق والعمل المشترك لجذب كافة الأطراف الليبية لطاولة المفاوضات والتوصل لحل ليبي ليبي ينهي الصراع.

وتابع شكري أن تسعى من خلال اجتماع الجامعة العربية غدا، لإيجاد حل سياسي والتأكيد على رفض التدخلات الخارجية وماتؤدي له من تأجيج الصراع، ودفع عناصر إرهابية للساحة الليبية وهناك توافق عربي للتصدي له ورغبة لإنهاء هذه الأزمة لآثارها السلبية على المنطقة ودول الجوار.

وأكد أن تصريحات حكومة السراج لاتتفق مع المجتمع الدولي ومايسعى له من حل سياسي وانخراط الجميع في هذا الحل، وكان واضحا من أمس رسالة التحذير من الرئيس من عدم توجه أي طرف للجوء للحل السياسي.