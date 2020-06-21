عاجل.. وزير الخارجية: الحل العسكري الخيار الأخير لمصر للدفاع عن أمنها

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الرئيس السيسي، أكد سابقا أن لجوء مصر للحل العسكري هو الخيار الأخير إذا ما جرى تهديد الأمن القومي المصري أو العربي، فنحن لدينا القدرة والعزيمة على الدفاع بكل الوسائل عن أمننا وأمن مواطنينا، وعن أمن الأشقاء في الدول العربية، وهذا كان واضحا في خطاب الرئيس، وهذا شيء لنا كل الحق فيه وفقا للشرعية الدولية والمقررات الدولية.

وأضاف "شكري" خلال اتصال هاتفي بفضائية "العربية"، أن تحديد خط "سرت – الجفرة" كخط أحمر، واضح في مدلوله أنه ينبأ بتغير وتطور خطير يقتضي الرد المناسب بالوسائل المناسبة التي يجري تحديدها في حالة حدوث ذلك.

وأشار إلى أنه لن يخوض في محاولة لتفسير أي تصريحات تصدر عن تركيا لأننا نتابع ما يجري تداوله في الساحة التركية، ونتعجب أحيانا لمثل ما يطرح من قبل تركيا، لكن بالتأكيد محاولة تركيا توسيع رقعة تواجدها في ليبيا غير مقبولة.

وتابع: "هذا توسع ونهج نراه متكررا في تواجد عناصر عسكرية وتوظيف مرتزقة وإرهابيين لزعزعة الاستقرار الأمن القومي العربي، بشكل مباشر في سوريا والعراق والآن، ليبيا، وهذه سياسات توسعية لا تتسق مع القانون الدولي أو الشرعية الدولية".