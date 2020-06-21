وزير الخارجية: أي تهديد للأمن القومي المصري والعربي سيلقى الرد المناسب

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنه كان واضحا خلال حديث الرئيس السيسي، أمسن أن مصر تسعى لتعزيز الحل السياسي في ليبيا، وتسعى للتوافق "الليبي- الليبي"، وتعمل من خلال "إعلان القاهرة" على تجاوز الأزمة بالوسائل السياسية، لكن بالتأكيد أي تهديد للأمن القومي المصري والعربي، سيجد رد الفعل المناسب والحزم المناسب.

وأضاف "شكري" خلال اتصال هاتفي بفضائية "العربية"، أن ذلك لا يحول دون استمرار العمل في الأطر المختلفة، سواء كانت الاتصال مع دول الجوار أو من خلال الجامعة العربية، أو التواصل مع الأطياف السياسية الليبية لتشجيعهم على الوصول لتوافق والحل "الليبي- الليبي".

وأشار إلى أنه مند إطلاق "إعلان القاهرة" وتتابع مصر بشكل وثيق كافة التحركات العسكرية في محيط سرت، ونجد هدوءا في الأعمال العسكرية تبشيرا باستعداد الأطراف لعدم التصعيد والانخراط في العملية السياسية، وهدا ما نعززه وندعوا جميع الأطراف بضبط النفس وعدم الانزلاق لأي مغامرات قد تؤدي إلى نتائج غير محسوبة.