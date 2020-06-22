حظك اليوم الاثنين 22-6-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يحظى مواليد برج القوس بنصيب كبير من الطيبة يمتلكونها في قلوبهم وتغمر من يحيط بهم، ومن يقترب منهم ويعرفهم جيدا لا يغضب منهم حتى مع أي تصرف لأنه يعلم أن الأمر ناتج عن العفوية التي يتمتع مولود هذا البرج.

وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لمتابعيها، نستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد حظك اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج القوس.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم لإظهار حكمة في المعاملات المختلفة ويذخر عقلك بأفكار خلاقة تساعدك على التقدم وتنمية أعمال وأموال.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

حاول أن تسترخي ولا تدع الذكريات السلبية تفسد عليك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.