حظك اليوم الاثنين 22-6-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

تفضل أنثى برج الجدي دائما لإظهار حس الفكاهة وروح المرح التي تتمتع بها للمحيطين بها المقربيين منهم، وهي عاظفية ورومانسية ولكنها لا تستطيع التعبير عن مشاعرها جيدا.

وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لمتابعيها، نستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد حظك اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الجدي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

عطارد يقترن بالقمر في مواجهة برجك.. وعليك أن تكون يقظا للتفاصيل فالقلق يأتي من إهمال الثغرات.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا كن صبورا وحاول ألا تقابل الحب بالجفاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة دنيا سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يناير.