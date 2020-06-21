مصادر توضح تدهور الحالة الصحية لرجاء الجداوي: نسبة الأكسجين ضعيفة

أكدت مصادر طبية بمستشفى أبوخليفة للعزل الطبى بالإسماعيلية أن حالة الفنانة رجاء الجداوى ما زالت خطرة وتدهورت بشكل كبير خلال الساعات الماضية، وتم نقلها على جهاز "تنفس اختراقي" متصل بأنبوبة أنفية لتوصيل الأوكسجين إلى الرئتين بعد فشل جهاز "سيباب" الذي كانت موضوعة عليه طوال الـ21 يوما الماضية، وأن نسبة الأوكسجين فى الدم ما بين 50 إلى 60، وهى نسبة ضعيفة الأمر الذى جعل حالتها متدهورة.

وأشارت المصادر إلى أنها ما زالت على الجهاز الاختراقي بالعناية المركزة وفى حالة غيرمستقرة، وأن حقنها ببلازما المتعافين لم يؤثر فى الحالة بسبب مشاكل التنفس، لذلك لم يكن مهما إيجابية المسحة الأخيرة أو سلبيتها لأنها لن تغير من الأمر شيئا.

ودخلت الفنانة رجاء الجداوى بمستشفى عزل أبوخليفة ليلة عيد الفطر أي منذ 30 يوما، حيث أجرت أول مسحة بعد 3 أيام من دخولها المستشفى، وكانت النتيجة إيجابي لفيروس كورونا وتدهورت حالتها بعد 9 أيام فقط من دخولها العزل العادي ليتم نقلها إلى غرفة عناية مركزة بالدور الأرض ويتم وضعها على جهاز تنفس خارجى "سيباب" لتوصيل الأوكسجين إلى الرئتين، واستقرت نسبة الأوكسجين بالدم لفترة ثم تم عمل مسحة ثانية وظهرت نتيجتها إيجابية للفيروس وقام الطاقم الطبي المعالج بحقنها ببلازما المتعافين لجرعتين متتاليتين وعمل مسحة ثالثة منذ أيام والتي ظهرت إيجابية أيضا ولم تؤثر البلازما في حالتها حتى حدث لها تدهور يوم الجمعة الماضية لكنها ظلت على جهاز التنفس الخارجى، واليوم الأحد تدهورت حالتها أكثر فتم نقلها على جهاز تنفس اختراقى متصل بأنبول يخترق الأنف لتوصيل الأوكسجين إلى الرئتين وهى الحالة الأخيرة فى علاج قصر التنفس بحسب رأى الأطباء واليوم يعتبر الـ 21 فى رحلتها بمستشفى العزل، بالإضافة إلى الـ 9 أيام الأولى التى قضتها فى العزل العادى.

وكانت أميرة مختار نجلة الفنانة رجاء الجداوى، قد طالبت عبر صفحتها الشخصية بالدعاء لوالدتها نظرا لتدهور حالتها الصحية، معلنة قلقها من النتائج الأخيرة لوالدتها.