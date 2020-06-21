أعشاب مجهولة بصيدلية زعم صاحبها توصله لعلاج كورونا: تباع بـ500 جنيه

قال الدكتور عبدالباري العجيزي مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة بالمنوفية، إنه تم اغلاق صيدلية الصيدلي الذي زعم توصله لعلاج فيروس كورونا.

وقال العجيزي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إنه ضبط أعشابا مجهولة المصدر داخل الصيدلية "2 كرتونة" تزن حوالي 60 كيلو وتم تحريزها وتحرير محضر ضد الصيدلية.

وأشار إلى أنه تم تحرير محضر ضد الصيدلية وتم تشميع الصيدلية، ووقع الصيدلي على المحضر، مؤكدًا أنه لم يتلقَ أي شكاوى ممن اشتروا هذا الوصفات، لافتًا إلى أن سعرها وصل لـ500 جنيه وكان يبيعها في كيس للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم تحريز هذه الوصفات للكشف عنها ومعرفة حقيقتها عبر معامل وزارة الصحة.