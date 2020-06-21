صيدلي يزعم اختراع علاج لكورونا بالإعشاب والصحة تحرر محضر ضده

شن مسؤولو التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، منذ قليل، حملة على صيدلية الدكتور حاتم جمعة والذي زعم أنه اخترع علاجا بالأعشاب لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، حيث قامت اللجنة بتحريز عدد من المواد العشبية والعسل داخل صيدلية "جمعة" وقامت بتحرير محضر ضده بالواقعة في قسم شرطة مركز تلا.

وطلبت اللجنة من "جمعة" التوقيع على إقرار أن المواد العشبية التي تم ضبطها داخل الصيدلية هي التي يستخدمها لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، فقام بالتوقيع على الإقرار، فيما تنتظر إدارة التفتيش الصيدلي قرار النيابة العامة فيما يخص علاج فيروس كورونا.

وأكد الدكتور حاتم جمعة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن اللجنة تقوم بدورها الطبيعي، مؤكدا أنه تم أخذ عدد من العينات من داخل الصيدلية وتحرير محضر بالواقعة، مشددا على أن مسؤولين في وزارة الصحة تواصلوا معه وطلبوا عرض تقرير كامل بالموضوع وعينات من المواد العشبية المستخدمة في العلاج لتحليلها وبيان مدى نجاح التجربة.