المسماري: فرض حظر جوي من شرق سرت إلى ما بعد منطقة الهيشة

أعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، فرض حظر الطيران الجوي في المنطقة التي تبدأ من شرق مدينة سرت وإلى ما بعد منطقة الهيشة، مؤكدًا على أن هذه المنطقة ممنوع الطيران فيها منعًا باتًا وهي تحت سيطرة محطات الردار وسيطرة الدفاع الجوي العربي الليبي.

وأضاف "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي، أن هذه المنطقة بطول 195 كيلو متر بالتحديد، وبعرض 110 كيلو مترات، وهذه المنطقة هي منطقة حظر جوي تحت سيطرة الردارات وسيطرة وحدات الصواريخ بقوات الدفاع الجوي العربي الليبي، محذرًا كل الطيران العسكري والمدني من دخول هذه المنطقة.

وتابع: "أي طائرة ستمر من هذه المنطقة ستكون عرضة لنيران وحدات الدفاع الجوي، وننبه على ذلك ويجب على الطيران المدني إعلام الخطوط الجوية الدولية وإعلام كافة من يعنيهم الأمر بهذا القرار".