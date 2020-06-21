مصدر لـ"الوطن": نتيجة فحوصات طالبة دمياط المشتبه في إصابتها بكورونا سلبية

قال مصدر بمديرية التربية والتعليم في دمياط، لـ"الوطن"، إن نتيجة فحوصات طالبة دمياط المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال أول أيام امتحانات الثانوية العامة جاءت سلبية ومن المقرر إعادة امتحان المادة لها بعد الامتحانات.

كان قد جرى تحويل طالبة بمدرسة كفر البطيخ الإعدادية إلى مستشفى الحميات، بعد الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا.

وكشف المصدر عن تعرض طالبة بمدرسة عثمان بن عفان خلال الامتحان للانهيار، إلا أنها عادت للجنة لاستكمال الامتحان بعد تحسن حالتها.

وقال عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، إنّ 10106 طلاب مقيدين في امتحان اللغة العربية، حضر منهم 10053 طالبا، وتغيّب 53 طالبا، بنسبة حضور 99.5% على مستوى 10 إدارات تعليمية.