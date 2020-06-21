محافظ دمياط تبحث الجدول الزمني الخاص ببدء أعمال تطوير الاستاد الرياضي

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعاً اليوم الأحد، مع محمود أبو زهرة مدير مديرية الشباب والرياضة ومحمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة استادات وشريف حسن نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك لمناقشة محاور تحديد الجدول الزمنى الخاص ببدء أعمال تطوير ستاد دمياط الرياضى والذى تم عقد اتفاق بشأنه مع وزارة الشباب والرياضة مسبقاً.

وأعلنت المحافظ الاتفاق على مواعيد تسليم وتسلم الاستاد، لافتة إلى أنه تم تحديد كافة الاحتياجات الخاصة بتطويره وتأهيله لاستضافة البطولات الرياضية وممارسة الأنشطة المختلفة به بما يلبى مطالب أهالى المحافظة.

فيما شددت عوض على حرص كافة الجهات على تنفيذ ذلك المخطط الذى يأتى ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لتطوير عدد من الاستادات فى مختلف محافظات الجمهورية.