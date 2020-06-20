عاجل.. مصرع وإصابة 15 مراقب ثانوية العامة في انقلاب ميكروباص بالبحر الأحمر

لقي ثلاثة معلمين مصرعهم وأصيب 12 آخرون، إثر انقلاب ميكروباص بالكيلو 30 طريق "الشلاتين - حلايب" جنوب محافظة البحر الأحمر، جميعهم من مراقبي امتحانات الثانوية العامة.

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، صباح اليوم السبت، إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 30 جنوب مدينة الشلاتين، يقل 15 شخصا من مراقبي الثانوية العامة بالبحر الأحمر في طريقهم إلى لجان الثانوية العامة.

على الفور، دفع مرفق إسعاف البحر الأحمر، بأكثر من سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الشلاتين المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وكشف مصدر طبي بالبحر الأحمر، عن وفاة ثلاثة أشخاص إثر الحادث، بالإضافة إلى إصابة 12 آخرين أحدهم حالته خطيرة، والباقيين إصابتهم عبارة عن كسور وكدمات وجروح خفيفة وحالتهم مستقرة وتم حجزهم لتلقي العلاج اللازم.