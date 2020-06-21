بدء أعمال رصف طريق السكة الحديد الرابط بين الحلة والدير جنوب الأقصر

أعلن المهندس محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا، جنوب الأقصر، أنه تم الإنطلاق في أعمال رصف طريق السكة الحديد القديم بمجلس قروى الدير، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتذليل أي عقبات تواجه المشاريع الخدمية والخطط التنموية في جميع القطاعات بالمركز.

وأضاف رئيس مركز ومدينة إسنا، أن الأجهزة التنفيذية بالدير تتابع أعمال تمهيد طريق السكة الحديد القديم وإزالة الأشجار والعوائق، وذلك استعدادا لرصفه بطول 1 كم وعرض 8م، والذي يربط بين قرية الدير والحليلة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019 / 2020.

كما تابع مجلس قروي النجوع أعمال رصف طريق المحددة بطول 5 كيلو، والذي يربط بين النواصر وقرية أبو وزعفة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019 / 2020، حيث يأتي ذلك بناء على تعليمات محافظ الأقصر إلى رؤساء المراكز بمتابعة مشروعات الخطة الإستثمارية والمشروعات الجاري تنفيذها في جميع القطاعات.