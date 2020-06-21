شوقي: الالتزام بالتعليمات في أول يوم امتحانات ثانوية بنسبة 95%

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إنه في اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة تم الالتزام بالتعليمات بنسبة من 90 لـ95%، وكان صعب تحقيق 100% لأنها تجربة جديدة وصعبة خصوصا مع أزمة كورونا وسلوك المصريين في هذه المواقف مثل التكدس من أولياء الأمور في بعض الأماكن رغم التحذير الذي صعب الأمر.

وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه هناك بعض المشكلات الأدائية والتقصير والتهاون من بعض رؤساء اللجان وفور التوصل للمقصرين سيتم استبعادهم يوم الخميس المقبل، مؤكدا على أن المشكلات عادية ومتوقعة ولكن المهم هو النسبة.

وأشار شوقي إلى أن المجتمع المصري لا يحب التركيز على الإيجابيات "بيقولو عليها تطبيل لما تقولها بنحب بس السلبيات"، مشددا على أن الوزارة لم تتلق مشكلات سوى من 3 محافظات فقط وهي القاهرة والأسكندرية والشرقية.

واستكمل شوقي هناك 2216 مدرسة بداخلهم 56 ألف لجنة، وعدد المدارس التي تحتوي على مشكلات ما بين 19 و 20 مدرسة وهو رقم 1% من المجموع، "أصحاب الـ1% يعرضون مشكلاتهم على السوشيال ميديا ويصدرون الصورة بالمشكلات ولايصدرون نجاح الـ99%، والأهم من تصدير المشكلات هو حلها، وهناك فرق بين التشهير على وسائل التوالصل الاجتماعي والحل الفعلي للمشكلة".