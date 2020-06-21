الإبراشي عن تكدس أولياء الأمور أمام اللجان: من الحب ما قتل

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن امتحانات الثانوية العامة هذا العام هي الأولى من نوعها كونها تأتي في ظل جائحة فيروس كورونا، وتتطلب إجراءات طبية واحترازية لم يتم اتباعها من قبل، مشدداً على أن المسئولية تقع على الحكومة الطلاب وأولياء الأمور معاً.

وتابع: "علينا تجاوز الأخطاء التي وقعت في اليوم الأول ولا نكررها.. النجاح الحقيقى في امتحانات الثانوية العامة هو الابتعاد عن التجمعات والخروج دون إصابات".

وأضاف خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن على أولياء الأمور أن يدعموا أبنائهم ولكن دون تجمع كون ذلك يشكل خطراً كبيراً، خاصة في ظل جائحة لم نعهدها من قبل، وأن الطلاب والمعلمين والإداريين لم يعايشوا امتحانات بارتداء الكمامات والمطهرات والمعقمات، وتابع: "نعلم أن أولياء الأمور بيحبوا أبنائهم، لكن من الحب ما قتل".