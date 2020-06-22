خالد أبو بكر يوجه رسالة لـ"صوت الأزهر.. ويحذرها من الملاحقة القضائية

استنكر خالد أبو بكر، هجوم مجلة "صوت الأزهر" على المفكر الدكتور طارق حجي، بعد تصريحات عن مؤسسة الأزهر خلال حواره الأخير ببرنامج "كل يوم".

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن: "مجلة صوت الأزهر تحدثت عن ضيفي بوصف غير جيد، واعتبروها معركة.. رغم أنني لا أريدها خناقة.. أريد فقط أن يكون الاختلاف موضوعيًا، ولكنني متعجب من مجلة باسم الأزهر ووصفها لمفكرين بصفات غير جيدة".

وتعجب قائلًا: "الكلام دا هل يصدر عن الأزهر.. وهل صوت الأزهر يعود للأزهر ويقول كلام بهذا الشكل.. ما أنت كدا ستلاحق قانونيًا بهذا الكلام.. هذا الوصف للدكتور طارق حجي غير لائق.. المفترض أننا نتحدث عن اختلاف موضوعي ورأي ورأي آخر".

وأضاف: "نطلب منكم الحجة والمعلومات وتنورنا وتقولوا لنا أنتم بتعملوا إيه.. ماذا فعلتم في تجديد الخطاب الديني خلال الـ 6 سنوات الماضية.. لكن متمسكوش الراجل وتقطعوا فيه بالشكل ده.. أمر غريب لم أسمع عنه من قبل ولم أسمع عن هذه المجلة من قبل".

وأكد خالد أبو بكر: "مستمرون بهذه السياسية وسنقول ما تمليه عليه ضمائرنا، والإعلام ليس الحكومة بل يراقب الحكومة بشكل موضوعي، دون أن يكون حاد في الاختلاف، وهدفنا إرضاء ضمائرنا وإرضاء المشاهد الذي نعلم من أجله".