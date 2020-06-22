أستاذ اقتصاد البترول: تأثير كورونا على القطاع سيظهر خلال شهور

قال الدكتور سعيد كامل أستاذ اقتصاديات البترول والغاز في كلية الهندسة جامعة السويس، إن تأثير فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ستظهر على قطاع البترول المصري خلال الأشهر القادمة.

وأضاف كامل في تصريحات لـ"الوطن"، أنه من المرجح أن يواجه التقدم المتوقع لمصر في العام المقبل لقطاع البترول انتكاسة وسط الظروف غير المستقرة.

وأشار إلى أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أشارت خلال ندوة عبر الإنترنت في 8 أبريل 2020 استضافها معهد الشرق الأوسط؛ إلى أنه كلما بقيت أسعار النفط منخفضة كلما زاد التأثير على قطاع الاستكشاف والإنتاج.

ومع ذلك، توقعت أن الميزان التجاري سيتعادل نتيجة لتحسين أداء مصر في الإنتاج المحلي على مر السنين.