البترول: نعمل على مشروع تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة وتحقيق أهدافها

تتبنى وزارة البترول والثروة المعدنية، العديد من مشروعات تحديث قطاع البترول، ومنها برنامج تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.

وأضافت الوزارة أنه تم وضع استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر والأصول والبنية التحتية وسيسهم هذا البرنامج في زيادة التنمية الاقتصادية للبلاد وتطوير سوق البترول والغاز من خلال تشجيع مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص.

أهم ما تم تحقيقه حتى الآن:

• إصدار قانون تنظيم سوق الغاز ولائحته التنفيذية وإنشاء جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز.

• اعتماد استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.

• توقيع مذكرة تفاهم للدعم والتعاون في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي في اطار استمرار الحوار الاستراتيجي حول الطاقة مع الاتحاد الأوروبي وتعزيزاً لدور مصر المحوري في هذا المجال في منطقة المتوسط.

• تطوير البنية الأساسية للقطاع من موانئ ومعامل تكرير.

• تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط ليكون إطاراً للتعاون والحوار الممنهج حول صناعة الغاز بين دول منطقة شرق المتوسط، ونواة لتأسيس منظمة دولية.