"البترول": نعمل على تحديث برنامج دعم اتخاذ القرار وربط المعلومات

تتبنى وزارة البترول والثروة المعدنية، العديد من مشروعات تحديث قطاع البترول، ومنها برنامج دعم اتخاذ القرار وربط المعلومات.

وقالت الوزارة إن البرنامج يهدف إلى إنشاء نظام موحد لإدارة موارد وأصول قطاع البترول بما يساهم في دعم اتخاذ القرار والمساعدة في مواجهة الأزمات، عن طريق تجميع وتحليل البيانات وتطوير نظم في الشركات المختلفة، مع مراعاة المعلومات الموجودة حاليا التكامل مع أنظمة التحكم الصناعية القائمة بالأنشطة المختلفة لصناعة البترول والغاز.

وأضافت الوزارة أنه تم العمل على عدة مشروعات مثل وضع استراتيجية متكاملة لتكنولوجيا المعلومات، وبناء نظام متكامل لإدارة الموارد والأصولERP بشركات القطاع، بناء نظام دعم اتخاذ القرار لخدمة كافة مستويات صنع القرار، بناء بوابة تواصل للعاملين بقطاع البترول.

ولفتت الوزارة إلى تحقيق عدة أهداف منها:

•تم البدء في إنشاء قواعد بيانات موحدة وربطها بمختلف كيانات وشركات قطاع البترول لتحقيق ربط فعلي ومضمون بين كيانات القطاع الرئيسية والشركات التابعة لها لتحسين تداول المعلومات وتحليل البيانات لخدمة نظام دعم اتخاذ القرار.

•تم البدء في تنفيذ النظام الموحد لإدارة الموارد والأصول ERP بالتعاقد مع استشاري عالمي (SAP) بما يسهم في دعم الربط المستهدف بين أنظمة إدارة الموارد على مستوى القطاع.

•إطلاق بوابة تواصل رسمية للعاملين بالقطاع لتوحيد أبناء القطاع تحت منصة تواصل واحدة، حيث وصل عدد المستخدمين إلى ما يزيد عن 70 ألف مستخدم.