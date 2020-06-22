"البرلمان الليبي": مصر سعت لتحقيق السلم والتوافق منذ بداية الأزمة

أكد الدكتور عبد الحميد صافي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، أهمية العمق الاستراتيجي لمصر وليبيا وأن أمنهما القومي واحد ومشترك ويحمل ذات الهدف، موضحًا أن مواقف مصر واضحة منذ بداية الأزمة الليبية وهي دفع العمل السياسي وتحقيق التوافق "الليبي-الليبي" ودورها كان صادقاً.

وأضاف "صافي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، أن مصر كانت الداعم الرئيسي لليبيا في كافة المؤتمرات الدولية، حتى في مؤتمر برلين، لكن ومع ذلك فهناك طرف يرفض كل هذه الخطوات وهو طرف محرض على الاقتتال.

وأشار مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، إلى أن الطرف الثاني يعمل على تهريب الأسلحة لداخل التراب الليبي وجلب المرتزقة لتحقيق أهداف استعمارية مقارنة بمصر التي سعت لتحقيق السلم والتوافق منذ بداية الأزمة، "أصبحنا الآن نعيش تبجح تركي على عينك يا تاجر في غرب البلاد"، وأصبح هناك وجود رسمي للضباط الأتراك على الأراضي الليبية فضلاً عن المرتزقة الذين تجاوزا 9 آلاف في الأراضي الليبية.